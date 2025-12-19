Un gol per tempo e il Catanzaro passa a Bari: al 'San Nicola' finisce 1-2
Un gol per tempo e il Catanzaro si porta a casa l'intera posta in palio per il primo match della 17ª giornata di campionato. Le Aquile del Sud passano, dunque, per 2-1 sul campo del Bari grazie alle reti di Pontisso al 30' e di Antonini al 49', mettendo in archivio il quarto successo consecutivo. Gol
Notte fonda, invece, per il Bari che non vince da bene sette giornate. L'ultimo successo per i pugliesi, infatti, è datato 2 novembre contro il Cesena. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE B, 17ª GIORNATA
Bari-Catanzaro 1-2
30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Sabato 20 dicembre
Ore 15:00 - Cesena-Juve Stabia
Ore 15:00 - Frosinone-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Venezia
Ore 15:00 - Monza-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Sampdoria
Ore 17:15 - Avellino-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Reggiana
Domenica 21 dicembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Empoli
CLASSIFICA
Frosinone 34
Monza 31
Venezia 29
Palermo 29
Modena 29
Catanzaro 28*
Cesena 27
Juve Stabia 22
Padova 21
Empoli 20
Reggiana 20
Avellino 20
Carrarese 19
Bari 16*
Südtirol 15
Virtus Entella 15
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 13
Pescara 10
* una gara in più