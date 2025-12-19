Ag. Leonardi: "Si trova bene alla Ternana. Vedremo se ci saranno le condizioni per continuare"

Tredici presenze e due gol sono il bottino messo in archivio da Simone Leonardi, attaccante classe 2005 di proprietà del Catania, nella sua avventura in prestito alla Ternana.

"È un giocatore maturo - ha dichiarato a Futura Gol l'agente del calciatore Gianluca Virzì -. Ha avuto degli up e down dovuti a tante situazioni, passando dal percorso tra le fila della Sampdoria fino all’esperienza di Rimini che è stata una palestra importante, ritrovandosi l’anno scorso in un campionato terribile come la Serie C. Oggi ha acquisito una maggiore esperienza ed è cresciuto tantissimo a livello personale. A luglio compirà 21 anni, ha firmato cinque anni di contratto col Catania che ha fatto un grande investimento perchè ha visto nelle caratteristiche del ragazzo un giocatore importante per quello che vuole fare la società etnea nel giro di cinque anni. L’obiettivo del Catania ovviamente non è fermarsi alla B ma ambire alla A. Oggi credo che sia lui l’attaccante del futuro del Catania per età e qualità rarissime nell’intero palcoscenico nazionale dalla Serie A alla C.

A Terni si sta vivendo un periodo un po' particolare con una proprietà in difficoltà, ci sono delle problematiche di natura burocratica. Se è possibile andare avanti secondo gli obiettivi che ci siamo prefissi, Simone rimarrà a Terni fino al 30 giugno. Preciso che lui si sta trovando benissimo a Terni, dove è idolo dei tifosi. Da qui a fine gennaio valuteremo se ci sono le condizioni per andare avanti. Ne ho parlato anche col Catania proprietario del cartellino, considerando qualsiasi scenario. Anche l’eventuale rientro alla base? C’è un ottimo rapporto tra Catania e Ternana. Siamo molto attenti all’evoluzione del periodo. Decideremo cosa fare. C’era già in estate la possibilità che Leonardi rimanesse alla base, poi si decise di portarlo in una piazza comunque importante per responsabilizzarlo e prepararlo a giocare a Catania. Sappiamo che per un catanese non è mai semplice giocare a Catania. Lo stiamo preparando a questo evento”.