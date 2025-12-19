Bologna, Italiano: "Immobile lo abbiamo preso per questo, è un cecchino infallibile"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, commenta così ai microfoni di Sportmediaset la vittoria ai calci di rigore nella semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter decisa dal rigore trasformato da Immobile: "Ciro lo abbiamo preso per questo, ci ha ripagato della fiducia che abbiamo in lui: bravissimo lui, quello decisivo è capitato sui piedi di chi in questi anni ha dimostrato di essere un cecchino infallibile e ci ha portato in finale".

La reazione è stata importante?

"Iniziare così andando sotto non è facile, però siamo riusciti a restare dentro la gara. C'è stato un tempo a testa, nei rigori ci ha premiato anche un pizzico di fortuna. L'Inter è una squadra alla quale non è facile prendere la palla, siamo stati bravi a portarla alla lotteria dei rigori e alla fine siamo stati premiati".

Mancata un po' di intensità?

"Nel secondo tempo abbiamo smesso un po' di giocare, l'Inter ha alzato la pressione e ci ha tenuto nella nostra metà campo: è una squadra fatta di campioni e forte fisicamente. Complimenti a loro. Nel primo tempo invece abbiamo avuto quel furore per riconquistare tanti palloni, poi la partita si è capovolta ma di questo va dato atto anche al loro: hanno alzato il baricentro e devi avere l'abilità per superare questa pressione. Normale concedere qualche occasione, però possiamo dire anche la nostra quando abbiamo la palla".