Pescara-Reggiana, i convocati di Gorgone: out Faraoni, Giannini, Kraja e Tsadjout

Attraverso i propri canali ufficiali il Pescara ha pubblicato una nota con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Giorgio Gorgone per la gara di domani contro la Reggiana, valida per la 17ª giornata del campionato di Serie B.

Rispetto al match dello scorso weekend contro il Bari risultano assenti Faraoni e Giannini in difesa, Kraja a centrocampo e Tsadjout in attacco.

Portieri: Desplanches, Saio

Difensori: Capellini, Letizia, Brosco, Corazza, Corbo, Gravillon

Centrocampisti: Brandes, Squizzato, Meazzi, Dagasso, Valzania, Graziani, Caligara, Berardi

Attaccanti: Di Nardo, Cangiano, Tonin, Okwonkwo, Sgarbi, Olzer Vinciguerra

Alla vigilia del match il tecnico del Delfino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa pre gara: “Siamo molto concentrati per la gara di domani, in queste settimane ho visto la squadra in crescita costante e mi aspetto ulteriori miglioramenti. Ora però servono i risultati perché alla fine sono quelli che contano. Siamo a meno cinque dalla salvezza diretta con tante gare ancora da giocare e un campionato forse un po' anomalo. Mancassero tre giornate sarei molto preoccupato, ma con oltre 20 da giocare la preoccupazione resta, ma c’è il tempo per recuperare. Non siamo un caso disperato, ma mi piacerebbe vedere il mio Pescara con l’entusiasmo di una squadra che fa punti”.