Milan, Gimenez si è operato: "È andato tutto bene. Ora devo tornare al 100%"
“È andato tutto molto bene”. Santiago Gimenez, centravanti messicano del Milan, aggiorna i tifosi rossoneri direttamente dal letto di ospedale, reduce dall’intervento chirurgico a cui si è sottoposto oggi: “Grazie mille a tutti per il vostro sostegno, il vostro affetto e i vostri messaggi.
Ora tocca recuperare al 100% con tanto lavoro e molta disciplina per tornare come si deve. Saremo più forti che mai, ci vediamo presto”.
Il post, diffuso dall’ex Feyenoord su Instagram, si chiude con una citazione biblica, di Giosuè 1:9: "Guarda che ti comando di sforzarti e di essere coraggioso; non temere né svenire, perché il Signore tuo Dio sarà con te ovunque tu vada”.
