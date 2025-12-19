Bologna, Fabbian: "É la vittoria del gruppo, contro il Napoli ci faremo trovare pronti"
Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, ha parlato così ai microfoni di Italia 1 al termine della semifinale di Supercoppa italiana vinta ai calci di rigore contro l'Inter: "É la vittoria del gruppo, siamo una squadra unita e in campo si vede. Lavoriamo benissimo e quando è cosi tutto viene meglio. Ovviamente ci crediamo, ce la mettiamo tutta e cerchiamo di preparare bene la finale col Napoli per farci trovare pronti".
