Como Women, Sottili: "Vogliamo passare il turno di Coppa. Ma occhio alla Ternana"

“Sappiamo bene che ci aspetta una gara secca contro la Ternana. Siamo in una competizione a eliminazione diretta e, come tale, l’approccio non può che essere uno, il nostro obiettivo è superare il turno”. Il tecnico del Como Women Stefano Sottili parla così della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma domani all’ora di pranzo: “Prepariamo sempre le partite per vincere, non esiste un modo diverso di affrontarle. Poi è chiaro che si gioca sempre in due: se non riesci a vincere perché l’avversario si dimostra più bravo, quello è un altro discorso, ma questo non dobbiamo mai dimenticarlo”.

L’allenatore lariano mette poi l’accento sulle difficoltà da affrontare visto il buon momento delle umbre: “Sappiamo che sarà una partita complicata. La Ternana è cresciuta molto rispetto a quando l’abbiamo affrontata in campionato, ha recuperato alcune giocatrici importanti che erano fuori per infortunio, ha più alternative e questo ha alzato il livello complessivo della rosa a disposizione dell’allenatore. - prosegue ancora Sottili come riportano i canali ufficiali del club - Le ultime prestazioni parlano chiaro, dopo la nostra gara ha vinto a Sassuolo, ha pareggiato con il Parma e ha perso rimanendo in partita contro Fiorentina e Roma, due squadre di grandissimo valore. Basta guardare questi risultati per capire che sarà una sfida combattuta, nella quale dovremo farci trovare sul pezzo dall’inizio alla fine, altrimenti rischiamo di non andare avanti”.

Infine l’allenatore sottolinea come domani attuerà un po' di turn over per dare spazio a chi finora ha giocato meno: “Per quanto riguarda la possibilità di vedere in campo alcune giocatrici che in campionato hanno avuto un impiego più limitato, per qualcuna di loro ci sarà l’opportunità di aumentare il minutaggio. Sono certo che sapranno sfruttarla al meglio, perché hanno tutte le qualità per farlo”.

COPPA ITALIA WOMEN - OTTAVI DI FINALE

Sabato 20 dicembre

Ore 12.30

Ternana Women-Como Women

Napoli Women-Sassuolo

Domenica 21 dicembre

Ore 13.30

Lumezzane-Roma

Ore 14.30:

Cesena-Juventus

Genoa-Milan

Bologna-Fiorentina

Parma-Lazio

Como 1907-Inter