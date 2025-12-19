Livorno, Doga: "Venturato ha portato un cambio di filosofia. Mercato? Serve equilibrio"

Anziché il tecnico Roberto Venturato, alla viglia del match contro il Pontedera, ultima sfida ufficiale del 2025 valida per la 19ª giornata del campionato di Serie C, in casa Livorno ha preso la parola il direttore sportivo amaranto, Alessandro Doga. Ecco uno stralcio delle sue parole riportate da TuttoC.com:

“Le ultime prestazioni ci hanno dato qualche certezza in più e un'idea diversa rispetto a quella precedente l'arrivo di Venturato, che ha portato ad un cambio di filosofia. Prima del cambio di allenatore c'era la percezione di dover intervenire in più ruoli, ora abbiamo una consapevolezza diversa: vedremo dove intervenire, anche se noi abbiamo già le idee chiare. Dipenderà poi anche dalle occasioni che il mercato proporrà: sappiamo che l'innesto anche soltanto di uno o due giocatori cambiano molto all'interno di un gruppo ed andrà quindi valutato anche l'aspetto umano e professionale.

Una squadra può essere migliorata in tutti i reparti, ma bisogna anche rispettare un equilibrio che deve consolidarsi. Sicuramente ci sono zone di campo che, numericamente, sono più coperte di altre. Dovremo infine vedere se qualcuno dei nostri tesserati manifesterà il desiderio di accasarsi altrove”.