Picerno, Kanouté e la sfida col Potenza: "I derby non si giocano, si vincono"

Intervistato dai colleghi di TuttoC.com, l'attaccante del Picerno Mamadou Kanoutè ha commentato: "Stiamo vivendo bene questo avvio. Chi parte bene ha già fatto metà dell'opera, quindi dobbiamo continuare su questa strada, ma sempre con i piedi per terra. Nel calcio non conta il passato, conta solo il presente. Ciò che hai fatto ieri se lo sono dimenticati tutti, e questo vale anche per me. Sono contento di essere partito bene insieme alla squadra e speriamo di continuare così.

Il derby con il Potenza? Per noi che dobbiamo salvarci una partita vale l'altra, tutte le partite sono importanti. Ma essendo un derby, si dice che i derby si vincono, non si giocano. Noi andremo lì per cercare di vincere e per dimostrare sempre il nostro valore. È una partita importante come tutte le altre e la stiamo preparando allo stesso modo. Ci sono partite che si preparano da sole e questa è una di quelle, perché mentalmente sai già che sarà speciale".