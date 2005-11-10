"Rapid-Genoa sarà una festa", disse Sucu: stadio esaurito per la sfida di questa sera

Sfida dal sapore speciale per Dan Sucu. Oggi alle ore 18 italiane il Rapid Bucarest affronterà il Genoa in un test amichevole, l'unico dei rossoblù di questa maxi pausa, molto atteso in Romania. La squadra di Daniele De Rossi vuole testare a che punto è la condizione fisica di alcuni elementi mentre per i granata si tratta invece di una partita necessaria a mantenere la forma che gli ha permesso di iniziare il campionato nel migliore dei modi. La squadra di Pancu infatti è al secondo posto in classifica alle spalle dei "cugini" della Dinamo.

Folla all'arrivo della squadra

E l'attesa in città è tanta. All'arrivo del volo charter della squadra di De Rossi sono tanti i giornalisti e i tifosi che hanno atteso all'esterno dell'aeroporto. Molto atteso anche il membro del Cda Razvan Rat, giocatore molto apprezzato in patria e circondato di tantissimo affetto al momento dello sbarco.

Stadio esaurito

"Sarà una grande festa". Aveva detto lo stesso Sucu ai canali ufficiale del club rumeno alla vigilia di questa sfida. E festa sarà sugli spalti. La società aveva messo in vendita 12500 biglietti per l'occasione (oltre 14mila è la capienza completa) che sono stati tutti polverizzati per un soldout che dimostra l'affetto dei tifosi verso la loro squadra. Affetto hanno sempre dimostrato anche i rossoblù che saranno quasi 200 nel settore ospiti.