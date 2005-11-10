McTominay saluterà il Napoli a giugno. Avrà un anno di contratto (e sarà una plusvalenza)

È stato indubbiamente l'uomo Scudetto di due anni fa. Scott McTominay però probabilmente lascerà il Napoli alla fine della prossima stagione, principalmente per due motivi: avrà 30 anni - che compirà comunque l'8 dicembre prossimo - e soprattutto un solo anno di contratto: se non ci dovesse essere un accordo per il rinnovo, attualmente improbabile per le cifre che chiede, ecco che sarà l'ultima estate per iscrivere una plusvalenza. Anche perché la valutazione può essere legittimamente fra i 25 e i 30 milioni, a fronte di un'iscrizione a bilancio da 7,5.

Le richieste del rinnovo

Lo stipendio che vorrebbe lo scozzese è intorno agli 8 milioni di euro, come da importanza nelle ultime due stagioni. Per distacco il miglior centrocampista nel computo del biennio, è anche normale chiedere. Così come rifiutare eventuali alzate di capo troppo elevate, proprio come questa. Quindi è improbabile che ci sia un prolungamento, molto di più un ritorno in Premier League.

Diversi club hanno chiesto informazioni nell'ultima estate. Dal solito Manchester United - che lo ha lasciato andare troppo facilmente - all'Aston Villa, ma non è scontato che qualche big come il Real Madrid di Mourinho non ci dovesse pensare. Del resto lui stesso ci penserebbe, come confermato nelle ultime interviste.