Zazzaroni su Malagò: "Curioso di vedere come si comporteranno i membri della Giunta"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni ha parlato della sfida di questa sera fra Francia e Italia: "Non sono previste (altre) reazioni scomposte stasera allo Stade de France. Non posso tuttavia escludere che Malagò tenti di rifilare una capocciata (intendiamoci, solo verbale) al Ministro per lo sport dopo che il Coni ha scelto il 6 ottobre - Italia-Turchia sarà finita da poco - come giorno per consegnargli su un piatto d’argento la testa dell’ex amico".

Sempre nel discorso relativo alla posizione di Malagò prosegue: "Sono tanto ma tanto curioso di vedere come si comporteranno i tredici, quattordici o forse quindici membri della Giunta - il voto è palese -: sarà interessante verificare se confermeranno la stima per l’ex presidente, premiandone il percorso sportivo, oppure accontenteranno il commissario Buonfiglio e tutti i buoni figli che lo circondano".

La vicenda è comunque "kafkiana e che non si può comprendere a meno di non conoscere quella che in gergo va sotto il nome di 'sindrome rancorosa del beneficato' è l’assurdità e onestamente l’inutilità delle contestazioni mosse a Malagò. Questioni così speciose e irrilevanti, così pedanti e secondarie che fanno precipitare chi le muove in un ambito in cui la gravità cambia vocale e muta in grevità e il contesto all’improvviso non è più serio né serioso, ma plana direttamente nei territori della grande commedia all’italiana".