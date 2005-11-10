Emergenza Udinese in attacco, Runjajic deciderà di lanciare la stellina Jovanovic?

L'emergenza spesso nasconde soluzioni e novità. Certo è che l'Udinese non può accoglier col sorriso quella che è una situazione difficile per l'attacco, anche a tanti giorni dalla gara contro il Torino. Prima il notiziario: Nicolò Zaniolo si è fermato in Nazionale per una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Le sensazioni non sono di uno stop breve: l'attaccante dell'Italia potrebbe restare fuori fino alla fine di ottobre, provando nel caso a recuperare per un posto in panchina per la gara di Parma di fine mese. Ma non prima. E non è l'unico: si è fermato anche Idrissa Gueye: durante l'amichevole contro i polacchi del Pogon, ha accusato una distorsione alla caviglia. Difficilmente sarà pronto per esser abile e arruolabile tra due week-edn contro i granata.

La certezza: Keinan Davis

Pur fragile e talvolta da gestire, Keinan Davis è senza dubbio (a prescindere dagli altrui stop per infortunio) una meravigliosa certezza per l'Udinese. Fisico, gol, assist, adesso anche maturità e personalità da leader, l'inglese è il trascinatore del reparto avanzato di Kosta Runjaic. E sarà lui a guidare chiaramente contro il Torino e nelle prossime uscite l'attacco bianconero. Ma il tour de force, ovviamente, visto anche lo storico del ragazzo, lo mette a repentaglio, sicché servono anche altre idee e soluzioni.

Quando arriva l'ora di Jovanovic?

Ne abbiamo discusso anche di recente in un editoriale, Runjaic preferisce i giocatori d'esperienza e non ci sarà di che stupirsi nel vedere nel caso Vakoun Bayo in campo al fianco di Davis. Solo che i due hanno caratteristiche certamente più simili rispetto a quelle di un giocatore che per adesso non abbiamo visto come Lazar Jovanovic. L'ivoriano rappresenta un giocatore di maggiore esperienza, è vero, ma per adesso l'apporto dell'ex Watford non è stato (ancora) sostanziale ed effettivo. Su Jovanovic resta il solito dubbio: perché il tecnico dell'Udinese è ancora restio nel lanciare i (tantissimi) talenti del club dei Pozzo? Questo può essere il momento giusto, chiaro è che anche l'ex Stoccarda dovrà premere sull'acceleratore nel lavoro quotidiano e settimanale per convincere Runjaic di essere il talento, il giocatore e il professionista giusto. Ma se non ora, quando?