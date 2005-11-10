Carnevali strizza l'occhio a Palmisani: "Portiere dal futuro importante e la Juve vuole più italiani"

"Dopo la sosta la Juve ripartirà a mille. A mille".Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ieri ha partecipato al Festival dello Sport a Trento, commentando anche alcuni fra i temi più attuali in casa bianconera dal rendimento di Kolo Muani alla fiducia in mister Spalletti fino all'assenza per infortunio di Yildiz o i rumors di mercato su Palmisani. Di seguito i passaggi più interessanti dell'intervista riportati dal sito de La Gazzetta dello Sport.

Le dichiarazioni di Carnevali da Trento

"Da alcuni anni la Juve non vince nulla, ma l’obiettivo è quello. Credo che in questa stagione si debbano mettere le basi per costruire un futuro ricco di successi. L’obiettivo minimo è il quarto posto, però vincere è la cosa più importante per ogni società e in particolare per la Juve, quindi chiudere la stagione con un trofeo è sicuramente la nostra ambizione, anche se sappiamo che non sarà facile. È comunque un sogno che va realizzato in tempi brevi", ha esordito il dirigente bianconero.

Poi, un commento su Kenan Yildiz e Randal Kolo Muani: "Yildiz è un campione. Deve ancora maturare per arrivare al livello di Del Piero e ha tutte le possibilità per riuscirci. È un giocatore generoso, ha capito che gli attaccanti adesso devono sacrificarsi per la squadra. Ma ovviamente servono anche grandi numeri tra gol e assist e lui ha le potenzialità per fare la differenza. Kolo Muani ha caratteristiche particolari. Gli va dato un po’ di tempo perché era in ritardo nella preparazione rispetto agli altri. Ci darà risultati straordinari, non ne ho alcun dubbio".

Infine, due parole sull'obiettivo Lorenzo Palmisani del Frosinone: "Non abbiamo ancora parlato con il Frosinone, ma è un portiere dal futuro importante. Ed è italiano, aspetto fondamentale perché noi vogliamo ampliare il gruppo di italiani nella rosa. A Palmisani va dato il tempo di crescere". E la conferma della fiducia in mister Luciano Spalletti: "Spalletti è un eccezionale insegnante di calcio. È una fortuna per la Juve avere un allenatore come lui, perché con il suo gioco potremo ridurre il gap dalle squadre più forti e competere fino in fondo. Spalletti non è in discussione, non lo è mai stato. Dopo la sconfitta con il Sassuolo io non l’ho difeso: ho solo ribadito la mia stima nei suoi confronti".

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