TOP NEWS ore 24 - Juventus-Napoli non è a rischio. Lazio, Luis Alberto out con lo Spezia

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Spezia, Italiano: "Cerco di attingere dai maestri. Ho fatto tanti errori, ora perfeziono" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Nel futuro di Milik non c'è l'OM: accordo per la rivendita a 12 milioni, Juve sull'attenti - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Fiorentina, su Lafont c'è l'interesse del Marsiglia in cerca di un erede di Mandanda - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Roma in bolla per due settimane: solo casa-centro sportivo per il gruppo squadra - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Medico Napoli: "Avremo il risultato dei tamponi al gruppo squadra domani pomeriggio" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Commisso profetizza: "Penso che altri club italiani verranno venduti nei prossimi mesi" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Lady Dybala: "Nessuna festa clandestina, una semplice cena. La multa? Non gliel'ho chiesto" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Lazio, per Luis Alberto controlli serali in Paideia: contro lo Spezia non ci sarà - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Juventus-Napoli a rischio? Direttore ASL Torino: "Non vedo alcun focolaio, si giocherà" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Bremer punta in alto: "Posso diventare uno dei più forti. Logico che il Brasile mi segua" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Juventus, Paratici non molla Icardi: i costi possono abbassarsi con uno scambio - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Milan e Inter a braccetto: in beneficenza le multe a Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Atalanta, Pessina-Toloi negativi a tampone post Nazionale. Su ritorno in campo decide ATS - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TOP NEWS Ore 14 - L'Inter ritrova De Vrij. Il Barcellona punta forte su Haaland - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TOP NEWS ore 17 - Juve, Bonucci è positivo al Covid-19. Buone notizie per Milan e Napoli - Leggi la notizia: CLICCA QUI!