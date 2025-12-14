Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Udinese, Zaniolo: "Vittoria meritata e di tutti. Nazionale? Un obiettivo"

Udinese, Zaniolo: "Vittoria meritata e di tutti. Nazionale? Un obiettivo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:38Serie A
Matteo Selli

Le parole dell'attaccante dell'Udinese Nicolò Zaniolo ai microfoni di DAZN, al termine della gara contro il Napoli.

"Oggi abbiamo vinto tutti, non solo noi in campo ma anche lo stadio. Ce lo meritiamo, abbiamo parlato tanto e ragionato su quanto fatto contro il Genoa. Sono felice anche per Jurgen (Ekkelenkamp, ndr), che ha segnato un gol bellissimo. Nazionale? Come ho sempre detto è un sogno e un obiettivo. Lavoro tutti i giorni per poterci tornare. Con prestazioni così spero arriverà la chiamata, ma sono concentrato con l'Udinese".

Articoli correlati
Il Milan non vince, il Napoli perde, Fiorentina sempre più in crisi e in ritiro:... Il Milan non vince, il Napoli perde, Fiorentina sempre più in crisi e in ritiro: le top news delle 18
Napoli, Conte: "Non riusciamo a gestire le situazioni di vento contro" Napoli, Conte: "Non riusciamo a gestire le situazioni di vento contro"
Udinese, Ekkelenkamp: "Vorrei giocare sempre contro il Napoli. Grande vittoria oggi"... Udinese, Ekkelenkamp: "Vorrei giocare sempre contro il Napoli. Grande vittoria oggi"
Altre notizie Serie A
Fiorentina in crisi nera, si espone anche Matteo Renzi: "Firenze non merita questo... Fiorentina in crisi nera, si espone anche Matteo Renzi: "Firenze non merita questo scempio"
Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina Probabili formazioniSerie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Guizzo di Bisseck e l'Inter è già in vantaggio: 1-0 dei nerazzurri a Marassi sul... Guizzo di Bisseck e l'Inter è già in vantaggio: 1-0 dei nerazzurri a Marassi sul Genoa
Il Milan non vince, il Napoli perde, Fiorentina sempre più in crisi e in ritiro:... Il Milan non vince, il Napoli perde, Fiorentina sempre più in crisi e in ritiro: le top news delle 18
Hellas Verona, Bella-Kotchap: "Questi tre punti hanno un valore duplice, siamo molto... Live TMWHellas Verona, Bella-Kotchap: "Questi tre punti hanno un valore duplice, siamo molto felici"
Napoli, Conte: "Non riusciamo a gestire le situazioni di vento contro" Live TMWNapoli, Conte: "Non riusciamo a gestire le situazioni di vento contro"
Inter, Zielinski ci crede: "Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta in Champions" Inter, Zielinski ci crede: "Vogliamo riscattarci dopo la sconfitta in Champions"
Genoa, Colombo: "Abbiamo preso consapevolezza di quello che non andava voltando pagina"... Genoa, Colombo: "Abbiamo preso consapevolezza di quello che non andava voltando pagina"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
3 Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia
4 Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek
5 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.1 Notte fonda al Franchi: la Fiorentina perde contro il Verona e ora la B è più di una possibilità
Immagine top news n.2 Dopo la Champions, il Napoli crolla anche in Serie A: Ekkelenkamp firma il meritato 1-0 Udinese
Immagine top news n.3 Super Bartesaghi, ma non basta al Milan: un bel Sassuolo ferma la capolista sul 2-2
Immagine top news n.4 Milan, Tare: "Maignan è un vero leader, gli piace stare qui e a noi piace se rinnova"
Immagine top news n.5 Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Nkunku dal 1', Loftus-Cheek a centrocampo
Immagine top news n.6 Juventus, i convocati per la gara di stasera col Bologna: out Pinsoglio, Gatti, Vlahovic e Milik
Immagine top news n.7 Juventus interessata a Frattesi? L'Inter apre alla cessione ma chiede Khephren Thuram
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.2 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.4 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina in crisi nera, si espone anche Matteo Renzi: "Firenze non merita questo scempio"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine news Serie A n.3 Guizzo di Bisseck e l'Inter è già in vantaggio: 1-0 dei nerazzurri a Marassi sul Genoa
Immagine news Serie A n.4 Il Milan non vince, il Napoli perde, Fiorentina sempre più in crisi e in ritiro: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.5 Hellas Verona, Bella-Kotchap: "Questi tre punti hanno un valore duplice, siamo molto felici"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Conte: "Non riusciamo a gestire le situazioni di vento contro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 16ª giornata: Pescara-Frosinone 1-1 al 45'. Koutsoupias risponde a Tonin
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Marras: "Serve più maturità. Dovevamo prendere almeno un punto"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese-Virtus Entella 3-1, le pagelle: Schiavi da premio Puskas!
Immagine news Serie B n.4 Carrarese-Virtus Entella prende fuoco nella ripresa. Finisce 3-1 per i toscani
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Petriccione: “Siamo diventati squadra, ora sfruttiamo il momento positivo”
Immagine news Serie B n.6 Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali: Gorgone sceglie Tonin come partner di Di Nardo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giana Erminio al 6° risultato utile di fila. Espinal: "Non perdiamoci il presente"
Immagine news Serie C n.2 Perugia, Tedesco: "Finché sarò qui farò di tutto per tirarci fuori da questa situazione"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 18ª giornata: i finali delle 14:30. Il Vicenza non si ferma. Il Catania pareggia
Immagine news Serie C n.4 Picerno, Bertotto duro: "Giocare bene non basta. Senza punti non si va avanti"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 18ª giornata: i parziali dei match delle 15. Cittadella sotto di due in casa
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 18ª giornata: sconfitte sia Inter che Atalanta. Festa per Giana e Sorrento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere