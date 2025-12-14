Udinese, Zaniolo: "Vittoria meritata e di tutti. Nazionale? Un obiettivo"
Le parole dell'attaccante dell'Udinese Nicolò Zaniolo ai microfoni di DAZN, al termine della gara contro il Napoli.
"Oggi abbiamo vinto tutti, non solo noi in campo ma anche lo stadio. Ce lo meritiamo, abbiamo parlato tanto e ragionato su quanto fatto contro il Genoa. Sono felice anche per Jurgen (Ekkelenkamp, ndr), che ha segnato un gol bellissimo. Nazionale? Come ho sempre detto è un sogno e un obiettivo. Lavoro tutti i giorni per poterci tornare. Con prestazioni così spero arriverà la chiamata, ma sono concentrato con l'Udinese".
