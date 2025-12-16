Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo

Nicolò Zaniolo non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dal giorno del suo arrivo all'Udinese, il talento di proprietà del Galatasaray ha messo in mostra tutto il meglio del suo repertorio, con la stagione che ha portato fin qui 4 gol e tante giocate d'autore.

Segnali di primo Zaniolo, quello che ancora non aveva fatto i conti con gli infortuni, e che sembra essersi messo alle spalle gli ultimi difficili mesi fra Atalanta e Fiorentina. Oltre a Runjaic, anche il ct Rino Gattuso se ne è accorto e secondo Tuttosport il selezionatore azzurro lo sta attenzionando in vista del playoff che l'Italia giocherà a marzo. "Come ho sempre detto è un sogno e un obiettivo. Lavoro tutti i giorni per poterci tornare. Con prestazioni così spero arriverà la chiamata, ma sono concentrato con l'Udinese", ha spiegato in merito il giocatore pochi giorni fa.

L'Udinese intanto, sempre per il quotidiano, sembra già intenzionata a riscattarlo dal club turco. In estate, quando sono stati firmati i contratti di prestito, la società friulana si è messa da parte due diverse possibilità per riscattarlo: versando 10 milioni nelle casse del Galatasaray senza pensarci più, oppure risparmiare 5 milioni, versando quindi la metà per assicurarsi comunque il cartellino del giocatore, lasciando però ai giallorossi di Turchia il 50% sulla eventuale futura rivendita.