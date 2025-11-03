Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bari, Antonucci: "Ora vogliamo fare altri punti, il bel gioco arriverà"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:04Serie B
Mirko Antonucci, trequartista del Bari, è intervenuto nel corso del consueto appuntamento de 'Il Bianco e il Rosso TB Sport', in onda su RadioBari. Queste le sue parole raccolte da TuttoBari.com:

Sul match col Cesena e il momento del Bari: "Le prime partite sono state battaglie. Quando ti ritrovi in basso, devi mettere furore agonistico, al di là della bellezza del gioco. Siamo riusciti a portare a casa i tre punti, bisogna continuare su questo aspetto caratteriale ed atletico. Arriverà anche il bel gioco, che siamo capaci di fare. Non è passato ancora il periodo per sentirci tranquilli, anzi. Vogliamo cavalcare questo momento e continuare, facendo più punti possibili".

Sul suo ruolo: "Il mio ruolo è più quello visto ieri, poi il mister mi ha chiesto di fare anche il quinto. Gol e assist? Per prima cosa devo mettere corsa e cattiveria, poi arriva tutto il resto. Ho imparato questo nella mia carriera".

Sul ritiro post Reggiana: "Riguardando la partita con la Reggiana, avevamo fatto un buon primo tempo. Siamo stati condizionati da un episodio che può succedere, e ci siamo trovati impreparati. Dal ritiro, qualcosa è cambiato: ci siamo compattati e resi conto della delicatezza del periodo. Remiamo tutti dalla stessa parte".

Sulla sua situazione fisica ad inizio stagione: "Non ero in condizione ed il mister lo sapeva. A La Spezia mi allenavo da solo a casa, non sono mai andato ad allenarmi col gruppo. Ho dovuto lavorare molto di più ma è gradualmente arrivata. Adesso sto bene".

Sul rapporto con Caserta: "Ho un buon rapporto, mi allenò già a Cosenza. È una brava persona, e ho cercato di lavorare di nuovo con lui. È uno di quelli che mi ha insegnato di più. Ha dimostrato di essere forte, il tempo gli darà ragione anche qui. Ci ho parlato tanto prima di venire ed è stato decisivo per il mio arrivo, come l'importanza della realtà: Bari è la piazza più importante in cui sono stavo".

