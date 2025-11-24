Bari, Antonucci: "Sabato ci attende un'altra gara: serve ricompattarci subito e lavorare"

"Rispetto a quanto avevamo fatto vedere nelle scorse partite, ci è mancato il blocco squadra, ma penso che anche il Frosinone abbia subito tanto da noi. È stato però più bravo a concretizzare le occasioni: noi dobbiamo solo continuare a lavorare per cercare di fare sempre meglio": commentato la sconfitta patita contro il Frosinone, si esprime così l'attaccante del Bari Mirko Antonucci.

Che prosegue poi: "A livello personale penso di non aver fatto così male, certo, ho sofferto quando venivo puntato alto e so di dover migliorare nella fase di non possesso, ma ripeto, non penso di essere andato così male. Io sono più trequartista o seconda punta, ma il focus non è questo, dobbiamo concentrarsi sul fatto di fare tutti meglio e ricompattarci subito, perché sabato c'è un'altra gara che ci attende e dobbiamo vincerla. Venivamo da 7 punti in tre partite, e non sono pochi, non tutte le squadre li fanno: poi, il campo è il giudice, e se ancora non abbiamo offerto certe prestazioni dipende da noi. Ma non ci resta che lavorare".

La situazione, però, come è emerso quest'oggi, potrebbe portare a una rivoluzione interna, considerando che sono sulla graticola sia il Ds Giuseppe Magalini che mister Fabio Caserta; i nomi per il post sono quelli - rispettivamente in base ai ruoli - di Gianluca Petrachi e Luca D'Angelo, ma al momento è presto per dire di più.