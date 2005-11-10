Catanzaro, la panchina resta in bilico: Polito studia le alternative
Daniel Uccellieri
Il Catanzaro ha scelto di confermare Giorgio Gorgone, ma la fiducia nei confronti dell'allenatore resta a tempo. La trasferta di Verona rappresenta un passaggio importante per il futuro della panchina giallorossa, mentre il direttore sportivo Polito continua a valutare possibili alternative in caso di esonero.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i profili sondati ci sarebbe innanzitutto Mignani, ma non soltanto. Il club avrebbe preso in considerazione anche D'Angelo, l'ipotesi di un ritorno di Caserta e l'esperienza di Castori.
Quattro allenatori con caratteristiche differenti, che al momento restano alla finestra. La posizione di Gorgone è ancora in bilico e un eventuale cambio potrebbe arrivare proprio da questa rosa di nomi, qualora la società decidesse di interrompere il rapporto con l'attuale tecnico.