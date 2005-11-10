Catanzaro, Polito: "Non dormo la notte, dobbiamo tirarci fuori il prima possibile"

Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, ospite della trasmissione "11 in Campo Giallorossi", in onda su LaCTV, ha parlato del complicato inizio di stagione dei giallorossi. Queste le sue parole riportate da LaCNews24.it.

"Purtroppo ogni anno non si riesce a fare sempre quello che ci si aspetta. Tutti sappiamo che il primo obiettivo del Catanzaro è la salvezza, ma non eravamo abituati a stare sotto e quando capita subentra il panico. Questo è il nostro terzo anno e abbiamo combattuto tanto, affrontando molte problematiche. Ci sono tanti fattori che compongono un campionato e non dipendono sempre soltanto dai calciatori. Faremo di tutto per aggiustare le cose, perché il Catanzaro deve rimanere in Serie B: lo merita in primis la società e poi la città, che da sempre vive di calcio".

"Il Catanzaro ha un DNA combattivo, non dobbiamo mollare un centimetro ma vogliamo che la gente ci accompagni. Contro il Padova ho percepito un'aria positiva: la gente ha applaudito la squadra. La classifica dice che siamo ultimi e c'è poco da fare, ma vogliamo tirarci fuori il prima possibile. Io non dormo la notte perché mi fa davvero male vedere il Catanzaro lì sotto".