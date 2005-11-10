Catanzaro, Polito dopo l'esonero di Gorgone: "Una sconfitta per tutti, sono il primo responsabile"

Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro è intervenuto in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta con l'Ascoli per comunicare l'esonero di mister Gorgone e per scusarsi con la città e la tifoseria:

"Non sono qui per fare un monologo, sono solo qui per comunicare l'esonero di mister Gorgone. Gli auguro il meglio per il futuro perché è una persona splendida. Purtroppo quando succedono queste cose è una sconfitta per tutti, per me in primis.

Purtroppo questa è una prestazione che mi costringe ad alzare le mani nei confronti di una città che merita qualcosa di meglio. Il Catanzaro oggi è ultimo, dobbiamo abbassare la testa e pedalare. Io sono il primo responsabile e davanti alla città alzo le mani".