Ufficiale SudTirol, Jonas Heinz rientra dal prestito al Taranto e passa alla Fermana

FC Südtirol comunica il rientro dal prestito alla società Taranto Football Club 1927 militante nel campionato di serie C girone C del difensore 20enne Jonas Heinz. Contestualmente, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore sono state girati a titolo temporaneo (prestito fino a fine stagione) alla società Fermana Football Club, serie C, girone B.

Jonas Heinz, nato a Merano il 21 marzo 2003, maturato nel settore giovanile biancorosso, arrivando in prima squadra, 182 centimetri, difensore, terzino destro di piede destro, nel corso dell’estate scorsa era stato ceduto in prestito al Taranto Football Club 1927. Con la formazione jonica ha giocato 6 gare nella prima parte del campionato di Serie C girone C.

FC Südtirol augura a Jonas Heinz una seconda parte di stagione 2023-2024 ricca di soddisfazioni.