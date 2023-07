ufficiale Taranto, per la corsia destra arriva Heinz in prestito dal SudTirol

È con una nota ufficiale che il Taranto fa sapere di aver raggiunto l'accordo con il SudTirol per acquisire a titolo temporaneo il terzino destro Jonas Heinz.

Ecco il comunicato del club:

"La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Jonas Heinz.

Classe 2003, Heinz approda in rossoblù dal Sudtirol con la formula del prestito sino al 30/06/2024. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della formazione altoatesina, la scorsa stagione ha disputato la sua prima esperienza in serie C con la maglia della Torres.

A Jonas il più caloroso benvenuto in rossoblù!"