Asse caldo Lazio-Atalanta: ai biancocelesti piace Maldini e non solo, la Dea punta Castellanos

La Lazio pianifica il futuro con lo sguardo rivolto alla sessione invernale di mercato e a Formello il messaggio che filtra è piuttosto chiaro: a gennaio si interverrà. Pur dovendo fare i conti con i limiti imposti dall’indicatore del costo del lavoro allargato, che attualmente si aggira poco sopra l’80%, in casa biancoceleste prevale la convinzione che, in caso di reale necessità, il presidente Lotito possa trovare le soluzioni giuste per sbloccare le operazioni.

Per questo motivo il direttore sportivo Fabiani continua a lavorare sotto traccia. I contatti più caldi portano a Bergamo, dove la Lazio osserva con attenzione profili come Brescianini e Samardzic. Allo stesso tempo, l’Atalanta segue con interesse Dele-Bashiru e Castellanos, delineando un possibile asse di mercato tra i due club che potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

Nelle ultime ore, inoltre, si è aggiunto un nuovo nome sul taccuino biancoceleste: Daniel Maldini. Classe 2001, esterno offensivo e trequartista, ha ormai costruito un percorso indipendente dal cognome che porta, arrivando anche alla Nazionale maggiore. Giocatore tecnico, duttile e già conosciuto da Sarri, Maldini non è una pedina centrale nel progetto dell’Atalanta, dettaglio che potrebbe favorire l’apertura di una trattativa. La Lazio ha già effettuato un primo sondaggio esplorativo: nulla di avanzato, ma un contatto che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto se le condizioni economiche lo permetteranno. Lo riporta La Lazio Siamo Noi.