Pellegatti critico: "I 100 milioni spesi dal Milan in estate non stanno dando alcun frutto"

"E allora il Milan è fuori anche dalla Supercoppa Italiana. Guardiamo al futuro preoccupati perché c’è una flessione da parte della squadra rossonera". Inizia così la riflessione pubblicata sui propri canali social dal noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti.

Queste le sue parole a proposito del ko rimediato ieri sera dalla formazione allenata da Massimiliano Allegri contro il Napoli: "Molto chiari i motivi: giocano sempre gli stessi. Fino a quando arriviamo ai 12-13 la squadra è di buon livello, purtroppo gli investimenti della scorsa estate, e parliamo di 100 milioni almeno, non stanno dando alcun frutto. E oltretutto sono spesso i peggiori in campo".

Poi Pellegatti fa una riflessione anche sul mercato: "Dobbiamo guardare avanti, la società ha detto chiaramente che non c’è un euro, arrivo Fullkrug in prestito, e speriamo che sia in condizione. Ma soprattutto la novità di oggi è che Allegri parla tutti i giorni con Thiago Silva e sembra che ieri, dopo la partita che ha visto De Winter fra i peggiori in campo, aumentino le chance che arrivi Thiago Silva. Da seguire questa trattativa nelle prossime ore. Questa possibilità sembrava un no, invece Allegri ha chiesto proprio Thiago Silva".