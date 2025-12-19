La Fiorentina guarda all'Argentina: nel mirino due protagonisti della finale del Torneo Clausura

Secondo quanto riferito da DSports Radio, la Fiorentina avrebbe intensificato la propria attività di osservazione in Sudamerica, inviando un proprio emissario in Argentina per monitorare da vicino due profili che militano nel campionato locale. Si tratta del centrocampista dell’Estudiantes de la Plata, Santiago Ascacibar, e del difensore del Racing Club, Santiago Sosa, entrambi finiti nel mirino della dirigenza viola.

I due calciatori si sono messi particolarmente in evidenza circa una settimana fa, quando sono stati protagonisti della finale del Torneo Clausura, competizione poi conquistata dall’Estudiantes. Prestazioni che avrebbero ulteriormente attirato l’attenzione degli osservatori della Fiorentina, pronta a valutare un possibile affondo. Il club toscano, infatti, sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 10 milioni di euro per provare a chiudere l’operazione.

Ascacibar, 28 anni, è un mediano argentino con passaporto italiano che in carriera ha già giocato in Europa con le maglie di Stoccarda, Hertha Berlino e Cremonese. Il classe 1997 ha collezionato 29 presenze, 3 gol e 2 assist in questa stagione da capitano dell'Estudiantes. El Ruso ha vestito anche la maglia della nazionale argentina in 3 partite. Sosa, 26 anni, argentino con passaporto croato, nasce mediano ma nelle ultime stagioni è stato impiegato da centrale in una difesa a tre. Il classe 1999 ha collezionato 2 gol in 37 presenze nel 2025, di cui 11 in Copa Libertadores dove il Racing ha raggiunto le semifinali. In carriera ha giocato anche nel River Plate e in MLS all'Atlanta United.