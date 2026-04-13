TMW Comolli: "Che impatto di Spalletti, contando solo i suoi punti saremmo secondi in classifica"

Damien Comolli, CEO della Juventus, è intervenuto ai media a margine dell'allenamento a porte aperte della Juventus One. Questo il suo commento sul rilancio bianconero firmato Spalletti, che è valso al tecnico stesso il rinnovo di contratto: "Molto importante, ora ci restano sei finali. Da quando è arrivato Luciano abbiamo fatto tanti punti e saremmo secondi in classifica, ha avuto un forte impatto su squadra, fan e community. Vogliamo continuità e stabilità. i giocatori desideravano che Spalletti restasse, lo stesso vale per la proprietà. Possiamo garantire che faremo di tutto per vincere insieme al mister".

Su che mercato aspettarci: "Il mercato estivo della Juventus sarà ambizioso a prescindere da come finirà questo campionato. Noi siamo molto ambiziosi, sappiamo e sentiamo che la Juve attrae tanti giocatori. I calciatori vogliono venire qui perché siamo la Juve, non pensano di venire solo se ci qualifichiamo in Champions. Ovviamente a livello finanziario è meglio se ci andiamo, ma a livello di ambizioni noi saremo ambiziosi a prescindere".

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