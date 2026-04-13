Bandecchi all'attacco: "I Rizzo fanno fallire la Ternana. Ma dopo un anno torneremo in C"

Il futuro della Ternana, come abbiamo raccontato questa mattina, è ancora appeso a un filo, e continua a tenere banco anche nelle sedi istituzionali perché è stato argomento anche del Consiglio Comunale mattutino, con il sindaco - ex presidente del club - Stefano Bandecchi che è tornato con forza contro l'attuale proprietà, che ha già fatto sapere di non voler effettuare la ricapitalizzazione e di non voler rispettare la scadenza fissata a giovedì prossimo.

Queste, come riporta ternananews.it, le parole del primo cittadino di Terni: "È arrivato il momento di sapere una volta per tutte se i signori Rizzo il 15 settembre 2025 erano o meno a conoscenza di che cosa era la società Ternana Calcio e se erano più o meno a conoscenza di tutti i fatti dettagliati da due diligence. Credo che questa commissione speciale d’indagine debba interrogare e ascoltare tutta una serie di persone che hanno lavorato a quella operazione al fine di smascherare o il Sindaco di Terni, che a quel punto dovrà dimettersi perché è un ladro, o i Rizzo che dovranno quindi pagare per le loro colpe. E oggi so che festeggerò con i popcorn, perché è inammissibile l’atteggiamento che i signori Rizzo hanno nei confronti di questa città e della Ternana”.

Non mancano poi note sulla questione stadio-clinica, "La Ternana Calcio ha già 2 milioni di euro che non ha ancora versato alla società Stadium per la costruzione dello stadio", ma neppure una nota sul futuro: "Ripartire da un campionato di Serie D dopo il fallimento dei Rizzo sarà un piacere per ritornare in Serie C dopo un anno. Dodici mesi passano di fretta”.