Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Ternana, Bandecchi parla di Serie D. Ma in caso di fallimento sarà quasi certa l'Eccellenza

Ternana, Bandecchi parla di Serie D. Ma in caso di fallimento sarà quasi certa l'EccellenzaTUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 12:23Serie C
Claudia Marrone

Giornata campale quella che si appresta a vivere la Ternana, perché, come già abbiamo riportato, si terrà oggi l'assemblea straordinaria dei soci, e non è escluso che la stessa porti alla messa in liquidazione - o addirittura al fallimento - del club umbro. Il tutto quando mancano 180' alla fine della regular season di Serie C e Fere sono per altro in zona playoff, nel girone dove a novembre è stato escluso il Rimini.

Non è mancato poi l'attacco mattutino del sindaco di Terni - ed ex presidente del club rossoverde - Stefano Bandecchi, che comunque da diverse settimane aveva palesato le difficoltà dell'attuale proprietà. Nel corso del Consiglio Comunale odierno, sono state queste le parole del primo cittadino: "Ripartire da un campionato di Serie D dopo il fallimento dei Rizzo sarà un piacere per ritornare in Serie C dopo un anno. Dodici mesi passano di fretta”. Insomma, la strada futura sembra tracciata.

Con una piccola incognita, perché difficilmente, in caso di fallimento, sarà Serie D per la Ternana; sarà ripartenza dall'Eccellenza. Il tutto dopo la modifica dell'articolo 52, comma 10, delle N.O.I.F., che prevede la ripartenza due categorie sotto a quella dell'ultima militanza. Recita così il documento federale (QUI la versione integrale): "In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, di almeno due categorie inferiori rispetto a quello professionistico di origine, anche in soprannumero".

Stessa sorte che, negli anni, è toccata a esempio a SPAL e Lucchese. Che proprio ieri ha festeggiato l'immediato ritorno in Serie D.

Articoli correlati
Bandecchi all'attacco: "I Rizzo fanno fallire la Ternana. Ma dopo un anno torneremo... Bandecchi all'attacco: "I Rizzo fanno fallire la Ternana. Ma dopo un anno torneremo in C"
Ternana, niente ricapitalizzazione e rispetto delle scadenze. Oggi la decisiva assemblea... Ternana, niente ricapitalizzazione e rispetto delle scadenze. Oggi la decisiva assemblea
Ternana, spunta un 'mister X' per la possibile salvezza del club Ternana, spunta un 'mister X' per la possibile salvezza del club
Altre notizie Serie C
Ternana, Bandecchi parla di Serie D. Ma in caso di fallimento sarà quasi certa l'Eccellenza... TMWTernana, Bandecchi parla di Serie D. Ma in caso di fallimento sarà quasi certa l'Eccellenza
Bandecchi all'attacco: "I Rizzo fanno fallire la Ternana. Ma dopo un anno torneremo... Bandecchi all'attacco: "I Rizzo fanno fallire la Ternana. Ma dopo un anno torneremo in C"
Ternana, niente ricapitalizzazione e rispetto delle scadenze. Oggi la decisiva assemblea... Ternana, niente ricapitalizzazione e rispetto delle scadenze. Oggi la decisiva assemblea
Pontedera, è Serie D. Con un futuro tutto da scrivere, parlano solo tecnico e giocatori... TMWPontedera, è Serie D. Con un futuro tutto da scrivere, parlano solo tecnico e giocatori
Salernitana, una domenica di festa in attesa della svolta societaria. Incontro Iervolino-Pagano... Salernitana, una domenica di festa in attesa della svolta societaria. Incontro Iervolino-Pagano
Serie C, si chiude la 36ª giornata: Pro Patria a rischio retrocessione. Il programma... Serie C, si chiude la 36ª giornata: Pro Patria a rischio retrocessione. Il programma del lunedì
Pro Vercelli, Santoni: "I playoff la ciliegina, altrimenti ci concentreremo sul futuro"... Pro Vercelli, Santoni: "I playoff la ciliegina, altrimenti ci concentreremo sul futuro"
Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris Potenza Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris Potenza
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra diversa. Napoli stop. Champions: Milan e Juve ringraziano i nerazzurri. Como, limiti e difetti di un grande calcio. Roma, Ranieri va licenziato
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, iniziata l'assemblea: almeno 14 firme per Malagò, Lotito contrario. Il punto
Immagine top news n.1 Carnevali all'ingresso in Lega: "Malagò può essere un profilo adatto, ma ne valutiamo anche altri”
Immagine top news n.2 Solet, Atta e Zaniolo (dopo il riscatto): la vetrina Udinese torna ad attrarre il mercato internazionale
Immagine top news n.3 La Juventus è matematicamente tra le prime dieci: scatta il riscatto di Lois Openda
Immagine top news n.4 Rabiot richiama i tifosi a non buttar via Leao. Il Milan che farà con lui in estate?
Immagine top news n.5 La Serie A si riunisce: il nome per la FIGC sarà Malagò. Ma quanto peso ha?
Immagine top news n.6 Inter, ora è davvero fuga scudetto. E anche Chivu può togliersi qualche sassolino
Immagine top news n.7 Thuram+Dumfries, è quasi scudetto. L’Inter stavolta non spreca il pari di Parma, Chivu ironico
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Genoa e Ostiamare: la domenica d'oro di De Rossi. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro
Immagine news podcast n.2 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.4 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Allegri troppo pagato, il Milan aveva fatto un mercato sontuoso”
Immagine news Serie A n.2 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Paradosso Openda, scattato il maxi-riscatto ma non gioca da 42 giorni. Ed è in uscita
Immagine news Serie A n.2 Serie A, le firme per Malagò in FIGC salgono a 17. Possono arrivare a 18-19: le ultime
Immagine news Serie A n.3 Clima bollente per Como-Inter: forte tensione fuori dal Sinigaglia prima e dopo la partita
Immagine news Serie A n.4 Pisa, valutazioni in corso su Hiljemark: ha 6 partite per convincere il club a confermarlo
Immagine news Serie A n.5 E se Gasperini lasciasse la Roma? Circolano già tre nomi: da De Rossi alla soluzione estera
Immagine news Serie A n.6 Condò: "L'Inter ha grande facilità di gol: per questo vince il campionato di Serie A"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 "Salerno, Cattani, Fracchiolla, Fico: via da Reggio", prosegue la contestazione in casa Reggiana
Immagine news Serie B n.2 Spezia, crisi senza fine: gli ultras obbligano i giocatori a lasciare le maglie in campo
Immagine news Serie B n.3 Pescara-Samp, gara della discordia: Insigne ruggisce per (possibile) esultanza irrispettosa di Di Pardo
Immagine news Serie B n.4 Empoli contestato dopo Padova. Ora c'è l'Entella al 'Castellani': gara crocevia della stagione
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica marcatori: Di Nardo del Pescara accorcia dal secondo gradino del podio
Immagine news Serie B n.6 Il punto sulla B: crisi senza fine per lo Spezia, tremano Empoli e Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Bandecchi parla di Serie D. Ma in caso di fallimento sarà quasi certa l'Eccellenza
Immagine news Serie C n.2 Bandecchi all'attacco: "I Rizzo fanno fallire la Ternana. Ma dopo un anno torneremo in C"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, niente ricapitalizzazione e rispetto delle scadenze. Oggi la decisiva assemblea
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, è Serie D. Con un futuro tutto da scrivere, parlano solo tecnico e giocatori
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, una domenica di festa in attesa della svolta societaria. Incontro Iervolino-Pagano
Immagine news Serie C n.6 Serie C, si chiude la 36ª giornata: Pro Patria a rischio retrocessione. Il programma del lunedì
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Soncin su Marie -Louise Eta all'Union Berlino: "C'è una progettualità. E può essere uno stimolo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin in vista della Serbia: "Strada tracciata e obiettivo chiaro in testa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Girelli verso la Serbia: "Possiamo vincere le ultime quattro gare. A partire dalla Serbia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…