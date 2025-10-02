TMW
Torino, oggi blitz di Cairo al Filadelfia: mister Baroni resta sotto osservazione
TUTTO mercato WEB
Mister Marco Baroni resta sotto osservazione. Secondo quanto raccolto da TMW, oggi il presidente granata Urbano Cairo ha incontrato il ds Vagnati e lo stesso allenatore al Filaldefia. I tre hanno pranzato insieme, proprio a margine della visita alla squadra da parte del numero uno del club. Simeone e compagni sono chiamati al riscatto dopo aver collezionato appena 4 punti nelle prime 5 giornate di campionato.
Alle spalle di Baroni, in caso di clamoroso ribaltone, ci sono i vari Daniele De Rossi, Raffele Palladino e anche l'ex Paolo Vanoli.
Articoli correlati
Torino, Baroni: "Ilic è convocato. I ragazzi hanno capito, possiamo risalire la china tutti insieme"
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Ora in radio
19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese