Roma sotto di uno col Lille: al 45' la decide il gol di Haraldsson su errore di Tsimikas

Il Lille chiude in vantaggio il primo tempo della sfida contro la Roma, valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League. A decidere la gara finora è una rete segnata da Haraldsson al 6'.

Che errore di Tsimikas!

Doccia fredda per i giallorossi, che vedono i francesi di mister Genesio andare in vantaggio al primo vero affondo tra le mura dell'Olimpico. Erroraccio di Tsimikas, a cui Meunier ruba palla e serve Correia: assist in area per Haraldsson, che scarica una conclusione sotto l'incrocio dei pali e porta avanti i suoi. La Roma non ci sta e al 15' calcia per la prima volta in porta con Soulé: palla nettamente sopra la traversa, seppur da buona posizione. Ci riprova El Aynaoui poco dopo, ovvero al 22', ma la mira è la stessa dell'argentino e lo specchio della porta non risulta centrato.

Tripla occasione giallorossa

L'occasione più ghiotta per pareggiare, sfumato un tentativo di Sahraoui al 30' che finisce a lato di poco, capita al 35': prima Soulé viene murato, poi Tsimikas calcia e trova la respinta di Ozer e infine arriva il tap-in a botta sicura di El Aynaoui, con Mandi che salva tuttavia sulla linea di porta e devia in angolo. Niente da fare dunque per la truppa di mister Gasperini, che va a riposo sotto di un gol dopo due minuti di recupero.

