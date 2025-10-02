Hellas Verona, caos arbitri tra Juventus e Roma. Zanetti: "A volte episodi a favore, altre contro"

Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa introducendo la partita di domani sera contro il Sassuolo, anticipo della 6^ giornata di Serie A (leggi qui l'integrale).

Zanetti è stato coinvolto anche sul tritacarne mediatico che si è riversato sull'Hellas Verona a seguito degli errori arbitrali contro la Juventus e se questo si sia riflesso anche nell'ultima partita, a Roma: "Lo metto dentro nella finestra degli episodi, a volte li hai a favore, altre contro. Preferisco concentrarmi sulle cose che potevamo fare meglio noi. Penso che a Roma, non dico che potessimo vincerla, ma sicuramente abbiamo fatto tutto il necessario per portare a casa punti. Mi è piaciuto sempre molto lo stile del Verona: lavorare tanto e lamentarsi poco. La mentalità giusta è questa. A volte gli arbitri sbagliano. Credo sia giusto guardare avanti senza nessun tipo di dietrologie. Di sicuro in questo momento ci sono degli episodi che fanno discutere ed è giusto che ne discutiate voi. Da parte nostra ci concentriamo su quello che dobbiamo fare meglio noi".

Quindi a Zanetti è stato chiesto anche se Orban avesse ammesso di aver toccato la palla con le mani sul gol annullatogli nel finale a Roma. Ha risposto il tecnico dell'Hellas Verona: "No. Io non ho visto immagini che testimonia che Orban la tocchi con la mano, poi magari il VAR ne avrà altre, questo non lo so. Ai ragazzi lui ha detto di averla colpita con la testa. Poi c'è stata la decisione. Come il fallo su Serdar (di Pellegrini, in occasione del 2-0 di Soulé, n.d.r.): lui è molto convinto di aver subito fallo, secondo l'arbitro e secondo il VAR dopo averla rivista non c'è".