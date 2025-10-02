Doppietta, vittoria e primato col Frosinone: Raimondo MVP della sesta giornata di Serie B

Due gol pesanti per una vittoria pesante. L'attaccante del Frosinone Antonio Raimondo è stato protagonista assoluto nella vittoria che ha visto i ciociari superare il Cesena per 3-1 durante il turno infrasettimanale della Serie BKT. Un successo che ha anche permesso alla squadra di Massimiliano Alvini di agguantare la vetta della classifica.

Analizzando i dati "powered by Opta", Raimondo è stato l’unico calciatore ad aver realizzato una marcatura multipla in questa giornata di campionato ed è stato il calciatore che ha effettuato più tiri nello specchio (tre).

La punta giallazzurra ha realizzato due gol con 20 palloni giocati in totali, il rapporto di una rete ogni 10 tocchi è la seconda migliore di giornata, dopo quella di Leonardo Mancuso (1/3). Prime marcature stagionali per il classe 2004 che, tra coloro che hanno segnato in tutte le ultime tre edizioni della Serie BKT, è il calciatore più giovane (18/03/2004).