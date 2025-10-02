Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra

Nel comunicato con lui la FIFA ha comunicato che Israele non sarà sospesa dalle competizioni, nonostante il reclamo formale presentato a marzo 2024 dalla Palestina (riconosciuta dalla FIFA sin dal 1998) e l’appello arrivato da Amnesty International nella giornata di ieri (LEGGI QUI), sono arrivati aggiornamenti sulle prossime competizioni FIFA

Il Consiglio della FIFA ha ricevuto un resoconto del successo del Mondiale per club, in cui il presidente dell'ECA Nasser Al-Khelaïfi ha ribadito il successo globale del torneo e l'entusiasmo dei club per il futuro della competizione. Il Consiglio della FIFA ha nominato l'Azerbaigian e l'Uzbekistan come co-organizzatori della Coppa del Mondo FIFA U-20 2027™ e Londra, in Inghilterra, come sede della fase finale della Coppa delle Campionesse FIFA 2026, che comprenderà quattro partite che si disputeranno tra il 28 gennaio e il 1° febbraio del prossimo anno. Le date della Coppa d'Africa femminile CAF del prossimo anno, che si svolgerà dal 17 marzo al 3 aprile 2026, sono state aggiunte al calendario internazionale delle partite femminili.