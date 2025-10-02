Lecce, Corvino esalta Camarda: "Cavallo di razza, è destinato a vincere. Qualità senza età"

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato a GR Rai Parlamento: "Camarda è un cavallo di razza, è destinato a vincere e la qualità non ha età. Parliamo di un attaccante completo, nonostante sia anche strutturato. C'è chi pensa a un centravanti d'area di rigore, ma ha una mobilità e uno strappo che gli permettono di partire da lontano. Ha senso del gol, colpisce di testa bene e ha i giusti tempi".

Prosegue quindi Corvino, sempre parlando di Camarda: "Mi sento orgoglioso perché ha battuto un record che apparteneva a un altro giovane scoperto da me, Bojinov, che debuttò e segnò contro il Bologna. Vedere un ragazzo di 17 anni che fa gol in Serie A, provi tanta soddisfazione". E rispetto a Vlahovic, invece? Spiega Corvino: "Ho sempre ritenuto Dusan un grandissimo attaccante. Chi lo prende, o lo tiene, fa un grande affare. Per me è uno dei migliori al mondo, lo era anche nei momenti in cui doveva attraversare una gogna mediatica fuori luogo. Io lo giudico dai suoi numeri e dal fatto che era in una Juventus in ricostruzione".

Quindi in conclusione Corvino si sofferma in generale sul progetto del suo Lecce: "Siamo riusciti a costruirci un centro sportivo tutto nostro grazie agli utili delle campagne acquisti. Il Salento si identifica in questa squadra, siamo un patrimonio sociale e un simbolo del territorio. Questa è una responsabilità che ricade sulle nostre spalle".