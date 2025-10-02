Orsolini spezza l'equilibrio al Dall'Ara: Bologna avanti 1-0 sul Friburgo all'intervallo

Terminato il primo tempo del Dall'Ara, all'intervallo Bologna-Friburgo, valida per la seconda giornata di League Phase di Europa League sull'1-0.

La prima chance del match arriva al 17' con il solito Orsolini che lancia in profondità Castro, il quale però, defilato sulla destra, trova solo l'esterno della rete, non impensierendo Atobolu. Al 24' si rendono pericolosi anche gli ospiti, bravi a sfruttare uno schema da calcio d'angolo. La sponda di Eggestein con il tacco libera Manzambi a centro area, ma Castro salva il suo tiro sulla linea. Dopo 29 minuti di noia, i rossoblù sbloccano il match con il proprio giocatore più rappresentativo, Orsolini, il quale irrompe su una respinta non perfetta di Atobolu, che aveva disinnescato una conclusione per la verità non irresistibile di Cambiaghi, e sigla l'1-0. Da lì fino al 45' non succede praticamente niente, con le due formazioni che non riescono a prevalere l'una sull'altra, a causa della grande aggressività voluta da Schuster e Italiano. Solamente un errore o un episodio poteva indirizzare questa partita, che potrebbe però cambiare volto nella ripresa, quando necessariamente il Friburgo dovrà scoprirsi per tentare di trovare la rete del pareggio.

Clicca qui per leggere il live TMW di Bologna-Friburgo.