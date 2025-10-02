La moglie di Lautaro: "Nel 2021 momento durissimo legato alla sua carriera, ma non posso raccontarlo"

Agustina Gandolfo, moglie del capitano dell'Inter Lautaro Martinez, ha parlato al portale argentino Hola soffermandosi su molti temi legati alla sua vita privata e a quella del marito.

Come si tratta un calciatore a casa quando le cose in campo non vanno bene?

"Da quando abbiamo i bambini non c'è molto spazio per la tristezza, sportivamente parlando. Io l'ho sempre accompagnato, faccio terapia e parliamo molto. C'è un dietro le quinte dello stare al fianco di un calciatore famoso che non si vede… Con Lautaro è difficile uscire. Abbiamo delle discussioni perché io vorrei uscire a mangiare qualcosa o andare al cinema, ma lui non può. Lauti è un punto di riferimento in Italia, per questo sono difficili le uscite. Ma io insisto sempre sul fatto che i nostri figli devono convivere con questa cosa, preferisco che Nina e Theo mi chiedano perché le persone chiedono le foto al padre invece che si perdano un giorno con lui al parco".

Oltre ai momenti belli, fra voi due ci sono stati momenti duri?

"Non posso raccontarli, ma abbiamo vissuto un momento duro. Anzi due in realtà. Uno quando è nato Theo, ci ha un po' spaventato anche se fortunatamente lo abbiamo superato velocemente. E un altro nel 2021, che ancora non posso raccontare, ma fu molto duro e legato alla carriera calcistica di Lauti. Credo che un giorno potremo raccontarlo, ci sentimmo come se avessimo perso tutto. Grazie a Dio siamo riusciti ad andare avanti".