Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Virtus Verona, Toffanin bomber in difesa: "Merito di mister Fresco, mi ha spostato dietro"

Virtus Verona, Toffanin bomber in difesa: "Merito di mister Fresco, mi ha spostato dietro"TUTTO mercato WEB
© foto di Flavio Mazzoleni
ieri alle 19:04Serie C
di Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Due gol nelle ultime due partite per Francesco Toffanin, giovane difensore della Virtus Verona, l'ultimo arrivato in pieno recupero contro l'Union Brescia, una rete che ha permesso alla squadra di Verona di pareggiare una sfida che sembrava ormai persa. Il classe 2003 è intervenuto nel corso dell'appuntamento pomeridiano di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.

"È sempre bello fare gol. La scorsa stagione mi era capitato solo una volta, a inizio anno. Nell’ultima settimana ne ho fatti due: uno addirittura all’ultimo minuto contro il Brescia. Sono davvero contento".

Una rete molto importante, perché vi ha permesso di strappare un punto che sembrava ormai insperato, arrivato al 97’, contro una delle squadre più forti del girone. Ti chiedo: avendolo affrontato, il Brescia è una candidata seria alla promozione o vedi più avanti Vicenza e Lecco?
"Sicuramente il Brescia è una candidata. Basta guardare i nomi, l’allenatore, la società, la tifoseria. Giocando contro di loro si vede l’esperienza, giocano un bel calcio. Noi siamo stati bravi a contenerli ma anche a creare gioco e occasioni. Il pareggio arrivato all’ultimo minuto, secondo me, è stato meritato contro una squadra davvero forte".

La Virtus Verona sta vivendo un buon avvio di stagione: due vittorie, tre pareggi e due sconfitte, per un totale di nove punti e l’ottavo posto in piena zona play-off. Siete soddisfatti?
"Sì, siamo soddisfatti, ma abbiamo molta fame. Siamo un gruppo giovane e ogni settimana ci ripetiamo che la prossima partita è la più importante. Vogliamo metterci in mostra, ripagare i sacrifici degli allenamenti e dimostrare che siamo una bella squadra.

Avete già parlato nello spogliatoio di obiettivi stagionali o pensate prima alla salvezza e poi al resto?
"Come dice sempre il mister Gigi Fresco, prima viene la salvezza. Però l’anno scorso siamo arrivati ai play-off ed è stata una bella soddisfazione. Quest’anno la rosa è molto forte, quindi puntiamo sicuramente a ripeterci".

Parliamo proprio di Fresco, un allenatore particolare: da una vita guida la Virtus Verona ed è anche il presidente. Che rapporto hai con lui?
"Gigi è una persona speciale, rispettata e stimata da tutti. È un intenditore di calcio e ha occhio nello scoprire giovani o rilanciare giocatori che hanno bisogno di una piazza per ripartire. Lo ha fatto anche con me: io arrivavo dalla Serie D e lui mi ha arretrato da centrocampista centrale a difensore centrale in una difesa a tre. Ha avuto occhio, e i risultati stanno arrivando".

Ti piace questo nuovo ruolo?
"Sì, molto. Mi trovo bene, ho imparato ad avere più cattiveria agonistica. L’anno scorso i compagni mi hanno aiutato ad adattarmi: penso ad esempio al nostro capitano Manuel Daffara, che mi ha dato tanti consigli.

Ai nostri ascoltatori: che tipo di giocatore sei? Hai un modello a cui ti ispiri?
"Credo di essere un difensore tecnico. Ho dovuto marcare attaccanti forti ed esperti e questo mi ha fatto crescere molto sul piano difensivo. Essendo di natura un centrocampista, mi piace calciare da fuori e colpire di testa sui piazzati. Mi ispiro a Huijsen del Real Madrid, che considero un difensore tecnico e che seguo molto perché mi piace".

Negli ultimi anni sono state introdotte le squadre Under-23 in Serie C. Quanto è grande lo scalino tra giovanili e professionismo? Pensi che possano essere uno step utile?
"Sì, credo che le Under-23 siano una bella opportunità. Il salto c’è, soprattutto a livello di intensità e ritmo, ma anche tecnico. È importante per un giovane fare queste esperienze. Io ho giocato in Primavera alla Ternana, poi in Serie D con la Luparense, dove ho avuto la fortuna di compagni che mi hanno aiutato molto. Quel passaggio mi ha permesso di non sentire troppo lo stacco e di arrivare pronto in Serie C.

Prima di chiudere: la prossima partita vi vede affrontare il Lecco, una delle squadre più in forma. Vuoi regalare un altro gol ai tifosi o ti accontenti di fermare gli attaccanti?
"Il mio primo compito resta quello di limitare gli attaccanti e non prendere gol. Sarebbe bello chiudere la partita con la porta inviolata. Poi, se dovesse arrivare anche un altro gol, ovviamente non mi dispiacerebbe".

Articoli correlati
Virtus Verona, Francesco Toffanin: "Abbiamo molta fame, il primo obiettivo è la salvezza"... Virtus Verona, Francesco Toffanin: "Abbiamo molta fame, il primo obiettivo è la salvezza"
La Top 11 del Girone A di Serie C: Toffanin frena la rincorsa dell'Union Brescia La Top 11 del Girone A di Serie C: Toffanin frena la rincorsa dell'Union Brescia
Virtus Verona, Toffanin: "Successo importante che compensa qualche punto perso finora"... Virtus Verona, Toffanin: "Successo importante che compensa qualche punto perso finora"
Altre notizie Serie C
Citrigno si sfila: "Io e Guarascio parliamo linguaggi diversi. Non acquisterò il... Citrigno si sfila: "Io e Guarascio parliamo linguaggi diversi. Non acquisterò il Cosenza"
Rimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli UfficialeRimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli
Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista... Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista
Lucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve... TMW RadioLucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve essere iscritto"
La Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028 UfficialeLa Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028
Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"... Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"
Hubner: "Per vedere il vero Brescia servirà tempo, ma i presupposti sono ottimi" Hubner: "Per vedere il vero Brescia servirà tempo, ma i presupposti sono ottimi"
Guidonia, il dg Lucchesi: "Portiamo avanti sia il progetto sportivo che quello strutturale"... TMW RadioGuidonia, il dg Lucchesi: "Portiamo avanti sia il progetto sportivo che quello strutturale"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 El Bilal Touré, il più costoso flop dell'Atalanta: 31 milioni per essere prestato al Besiktas
4 Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli di Maradona"
5 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
Ora in radio
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà live!
EuroMaracanà
Football rewind 19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Repliche 20:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 6^ giornata LIVE: Inter, scatta l'ora di Bonny. Milan con De Winter
Immagine top news n.1 Inter, Chivu: "Thuram non è gravissimo. Chi al suo posto? Al 90% ho già deciso"
Immagine top news n.2 Gattuso, sei cambi rispetto a settembre e un 9 in meno: il punto sui convocati dell'Italia
Immagine top news n.3 Italia, ecco i convocati di Gattuso: no a Chiesa, prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi
Immagine top news n.4 Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, tre italiane in Top 20. Inter la migliore, la Roma perde una posizione
Immagine top news n.6 Tare: "Non si può andare più in alto del Milan. Jashari? Ha tutto per essere un grande"
Immagine top news n.7 Gasperini lo aveva previsto. Questa Roma deve abituarsi velocemente a giocare ogni tre giorni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.3 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
Immagine news podcast n.4 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, Tudor tolga Koopmeiners e aggiunga un attaccante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Gila: "A Genova vittoria fondamentale. Torino? Difficile, conosciamo Baroni"
Immagine news Serie A n.2 Verona-Sassuolo, le formazioni ufficiali: torna Gagliardini titolare, Berardi in tribuna
Immagine news Serie A n.3 Atalanta-Como, i convocati di Fabregas: sei gli assenti per la trasferta di Bergamo
Immagine news Serie A n.4 Como, Ludi: "Rischioso esporre Fabregas in conferenza. Non l'ho mai sentito parlare male"
Immagine news Serie A n.5 Lazio-Torino, i convocati di Sarri: cinque indisponibili oltre allo squalificato Guendouzi
Immagine news Serie A n.6 Uno dei capi ultras dell'Inter: "Sicuramente la Curva Nord non tornerà contro la Cremonese"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino-Mantova, i convocati di Biancolino: rientra solo Sounas. Cinque i lungodegenti
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Col Cesena partita speciale. Servirà gestire al meglio le energie"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "A Carrara incerottati, ma non sia un alibi. Servirà lucidità"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, problemi a un ginocchio per Gondo: salterà il derby con il Cesena
Immagine news Serie B n.5 Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: sempre out Duncan, Conde e Franjic
Immagine news Serie B n.6 Bari-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperato Boi, out Bacci, Baselli e Pastina
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Citrigno si sfila: "Io e Guarascio parliamo linguaggi diversi. Non acquisterò il Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista
Immagine news Serie C n.4 Lucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve essere iscritto"
Immagine news Serie C n.5 La Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il ritiro
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso