Fiorentina-Sigma Olomouc, le formazioni ufficiali: Pioli sceglie Dzeko e Piccoli. Torna Fagioli
Dopo il pessimo inizio di campionato, dove ancora non è arrivata una sola vittoria dopo cinque partite, la Fiorentina va a caccia del riscatto iniziando il proprio cammino nella League Phase del maxi girone di Conference League. Alle 21:00 fischio di inizio al Franchi per la prima giornata contro i cechi del Sigma Olomouc. Queste le formazioni ufficiali:
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Ndour, Fagioli, Mandragora, Gosens; Dzeko, Piccoli.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Viti, Fortini, Parisi, Nicolussi Caviglia, Richardson, Fazzini, Sabiri, Gudmundsson.
Allenatore: Stefano Pioli.
Sigma Olomouc (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Kostadinov, Beran; Ghali, Tkac, Dolznikov; Mikulenka.
A disposizione: Hruska, Huk, Sip, Breite, Hadas, Dumitrescu, Tijani, Navratil, Maly, Langer, Janosek, Michez.
Allenatore: Tomas Janotka.
