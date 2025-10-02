Dybala rinnoverà con la Roma? Massara rimanda la questione: "Non è l'unico in scadenza..."
Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di Europa League contro il Lille. Queste le sue specifiche dichiarazioni su Paulo Dybala, le sue condizioni fisiche e la trattativa per rinnovare il suo contratto:
Dybala può essere convocato per Firenze e se in agenda ci sono riflessioni sul suo futuro?
"Sta recuperando bene, ci auguriamo che possa essere disponibile per domenica. Paulo non è l'unico giocatore in scadenza, ma il tema rinnovi verrà affrontiamo più avanti. Ci concentriamo sul campo".
Ricordiamo che l'accordo attuale della Joya con la Roma scadrà il prossimo 30 giugno 2026.
