Dg Arezzo: "Fa piacere essere accostati alla Salernitana, ma al momento non c'è nulla"

In merito alle notizie emerse su un possibile coinvolgimento del Dg dell'Arezzo Guglielmo Manzo nel prossimo futuro della Salernitana, lo stesso direttore, ai canali ufficiali del club toscano, ha così parlato:

“A oggi sia la Mag Servizi Energia, azionista di maggioranza dell’Arezzo, che il sottoscritto sono impegnati per riportare il Cavallino dove merita. Ai tifosi amaranto posso garantire che tutti i nostri sforzi sono rivolti proprio all’Arezzo che intendiamo rilanciare con un nuovo progetto che a oggi ci vede impegnati in Serie D ma, qualora fosse possibile, saremo pronti a percorrere la strada del ripescaggio anche se impervia e incerta allo stato attuale. Per quanto riguarda la Salernitana, non posso che ringraziare per l’accostamento alla squadra della mia città natale, Salerno. Nonostante il nostro e il mio personale impegno nei confronti dell’Arezzo calcio aver sentito il mio nome e quello della mia società non può che far piacere poiché questo dimostra la mia serietà e di tutti i miei collaboratori. Allo stato attuale non esiste alcun coinvolgimento che riguarda la mia persona”.