Ufficiale Colpaccio ChievoVerona a centrocampo: arriva l'ex Renate Siega. Il comunicato

Dopo l’addio al Renate l’estate scorsa per Nichola Siega è arrivato il momento di tornare in campo. L’esperto centrocampista infatti ha firmato un contratto con il ChievoVerona, club che milita in Serie D. Per il classe ‘91 si tratta della prima esperienza in quarta serie dopo una carriera che lo ha visto protagonista in Serie B (136 presenze) e Serie C (oltre 200 presenze).

Questo il comunicato del club veneto: “L’A.C. ChievoVerona è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive di Nicholas Siega, centrocampista e mezzala classe 1991”.

“Sono qui a disposizione di mister e società per dare il massimo e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra. Sono molto motivato”, queste le prime parole di Siega da calciatore del Chievo.