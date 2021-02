Siena, Pahars si presenta: "Per il mio gioco servirà tempo. Ora è importante vincere"

In casa Siena inizia l’avventura del lettone Marian Pahars sulla panchina del club. L’ex attaccante del Southampton si è presentato quest’oggi in conferenza stampa parlando dei propri obiettivi: “Sono molto felice di essere in questo club storico, spero di fare del mio meglio e conto sul sostegno dei tifosi e della città. Penso che adesso però bisogna più agire che parlare. Non farò delle rivoluzioni prima devo capire che giocatori ho a mia disposizione e cosa sono disposti a fare. La lingua? È un po' difficile, se parlassi italiano sarebbe meglio e mi impegnerò ad impararlo in fretta, soprattutto nei termini calcistici più importanti. Vicino a me ci sono comunque dei giocatori che parlano inglese e mi aiuteranno. - continua Pahars come riporta Sienaclubfedelissimi.it - Il primo obiettivo è invertire la rotta e vincere le prossime gare perché ultimamente non siamo andati bene, poi per proporre il gioco che piace a me ci vorrà un po' di tempo”.