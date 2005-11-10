Atalanta-Pafos 3-1: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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15.10.2026 23:13Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen (35’ st Idele), Kolasinac, Bernasconi; Gaetano, Pasalic (22’ st Ederson); Elmas, Raspadori (21’ De Ketelaere), Zalewski (22’ st Samardzic); Scamacca. A disp.: Sportiello, Sonzogni, Obric, Rowe, Krstovic. All.: Sarri
Pafos (4-3-3): Majecki; Bruno (1’ st Correia), Mmaee, David Luiz (37’ Sema), N. Ioannou; Dragomir, Sunjic, Pepe (24’ st Guga); Quina (1’ st Brito), Lele (24’ st Silva), Biel. A disp. Petrou, Papastylianou, Kais, K. Ioannou, Evzonas, Michael. All.: Sa Pinto
Arbitro: Ladeback (Svezia)
Marcatori: 1’ Elmas (A), 18’ rig. Raspadori (A), 44’ Scamacca (A), 88’ Biel (P).
Ammoniti: Sa Pinto (All.: Pafos)
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