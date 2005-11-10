È diventata il volto e la voce della famiglia nel momento più difficile, Marcela Juary, figlia di Juary Jorge dos Santos Filho, l’ex attaccante brasiliano scomparso il 26 novembre 2026 a 67 anni, sta raccogliendo in queste ore l’enorme ondata di affetto proveniente dall’Italia, e in particolare dall’Irpinia, per la morte del padre.

Nata il 12 giugno 1982, proprio durante gli anni in cui Juary incantava la Serie A con la maglia dell'Avellino, Marcela rappresenta il legame profondo che ha sempre unito l’ex calciatore al nostro Paese, Italo-brasiliana d'adozione e di spirito, ha mantenuto vivo il contatto con la lingua e la cultura italiana anche dopo il ritorno definitivo della famiglia in Brasile.

Unita al padre da un rapporto strettissimo, Marcela ha voluto condividere sui social la commozione dei familiari di fronte ai migliaia di messaggi di cordoglio arrivati dai tifosi biancoverdi, che non hanno mai dimenticato le sue celebri esultanze intorno alla bandierina.

"Non avevamo idea di quanto amore avessi lasciato in tutti questi cuori", ha scritto rivolgendosi direttamente al padre in italiano, sintetizzando lo stupore di fronte a un affetto rimasto intatto a oltre quarant'anni di distanza. Oggi è lei a custodire e ricambiare quell'abbraccio ideale tra il Brasile e l'Italia nel nome di un campione mai dimenticato.

Il messaggio scritto sui social

"Papà, potrei trascorrere ore a parlare dell’uomo, del professionista e del padre che sei stato, e sarebbe comunque troppo poco. Potrei provare a raccontare tutto ciò che abbiamo vissuto in quest’ultimo mese, ma anche in questo caso mi mancherebbero le parole. Quello che voglio dirti adesso è semplice: grazie, papà.

Grazie per aver affrontato tutto a testa alta, per aver lottato fino alla fine, per non esserti mai arreso.

Come dicevi sempre: «Noi siamo Santos e non ci arrendiamo mai».

Ed è proprio così che hai vissuto, fino all’ultimo istante.

Ora puoi riposare, papà. Te lo meriti. Solo noi e Dio sappiamo quanto hai lottato nel corso della tua vita e fino al tuo ultimo respiro.

Sono sempre stata e sarò per sempre immensamente orgogliosa di essere tua figlia.

Avrei tanto voluto abbracciarti un’ultima volta, papà. Anche se lontana, ti sono stata accanto per tutto il tempo, con il pensiero e nella preghiera.

Vai in pace, papà.

Noi staremo bene.

Ti amo, papà. E ti amerò per sempre"