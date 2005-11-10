Roma-Monza 4-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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29.11.2026 19:58Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso (70' Koulierakis); Lulli, Cristante, Koné, Wesley (70' Ghilardi); Soulé (58' Dybala), Mora (88' Pisilli); Malen (46' Castro) All.: Gasperini
Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze (52' Ziolkowski), Carboni (69' Lucchesi); Birindelli (85' Touré), Pessina, Colombo (85' Ondoa), Mangas; Robinson (69' Zeballos), Mota; Varela All.: Juric
Arbitro: Giuseppe Collu
Marcatori: 12' Malen (R), 24' Soulé (R), 36' Soulé (R), 90'+1 Castro (R)
Ammoniti: Carboni (M), Balerdi (R), Pisilli (R)
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