Sassuolo-Napoli 0-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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29.11.2026 17:14Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig (64' Obrador); Thorstvedt, Matic, Sulemana (70' Bakola); Berardi, Bowie (64' Esposito), Laurienté (76' Dominguez) All.: D'Aversa
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera (62' Favasuli); Anguissa (75' Giovane), Gilmour, McTominay; Politano (62' Neres), Hojlund (83' Lucca), Lang All.: Allegri
Arbitro: Marco Guida
Ammoniti: Idzes (S), Matic (S), Neres (N)
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