Pino Vitale: "D'Aversa amico di Pradè, se arriva lo ha preso lui"

Durante la trasmissione Zona Mista su Rtv38, Pino Vitale, dirigente di lungo corso, ha commentato così il caos societario della Fiorentina e anche l'opzione Roberto D'Aversa, favorito in questo momento per sostituire Stefano Pioli:

"Sapevate che Roberto D'Aversa è molto amico di Daniele Pradè e che anno scorso andavano tutti i lunedì a mangiare insieme?

Non vorrei che dietro le quinte si muovesse sempre Pradè con Goretti di facciata, che non è andato allo stadio col Lecce non per dare una scossa alla Fiorentina ma perché aveva paura dei tifosi. Questo nome, D'Aversa, viene sicuramente da Pradè".