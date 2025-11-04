Pino Vitale: "D'Aversa amico di Pradè, se arriva lo ha preso lui"
TUTTO mercato WEB
Durante la trasmissione Zona Mista su Rtv38, Pino Vitale, dirigente di lungo corso, ha commentato così il caos societario della Fiorentina e anche l'opzione Roberto D'Aversa, favorito in questo momento per sostituire Stefano Pioli:
"Sapevate che Roberto D'Aversa è molto amico di Daniele Pradè e che anno scorso andavano tutti i lunedì a mangiare insieme?
Non vorrei che dietro le quinte si muovesse sempre Pradè con Goretti di facciata, che non è andato allo stadio col Lecce non per dare una scossa alla Fiorentina ma perché aveva paura dei tifosi. Questo nome, D'Aversa, viene sicuramente da Pradè".
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, i marcatori: Rauti in solitaria nel Girone A, vetta affollata negli altri due raggruppamenti
Calcio femminile