Milan-Como si gioca a Perth, Salvini attacca: "È una fesseria"
Ministro sulla decisione di far giocare il match in Australia
(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Una fesseria". Così Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine del convegno nazionale Asc dal titolo "Sport, giovani e futuro: strategie condivise per le nuove generazioni" a Roma, risponde a chi chiede cosa ne pensi della decisione di far giocare Milan-Como, match valido per la 24/a giornata di Serie A, a Perth il prossimo 8 febbraio. (ANSA).
